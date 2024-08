Evento contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, e do prefeito Rodrigo Drable - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 21/08/2024 17:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira (21), um encontro entre as equipes diretivas das escolas municipais para apresentar os resultados do último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), referente ao ano de 2023, avaliar o desempenho do município e homenagear as unidades de ensino que foram destaque. O evento, realizado no Parque de Saudade, contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, e do assessor de projetos especiais e ex-secretário de Educação, Marcus Vinicius Pires de Barros.

De acordo com o último índice, Barra Mansa obteve notas superiores em comparação com a avaliação realizada em 2019, ocupando a 10ª posição no estado do Rio de Janeiro, considerando-se as redes municipais de ensino. Em uma escala de 0 a 10, o município subiu de 5,2 para 5,9 (referente às séries iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano) e de 4,5 para 4,9 (referente às séries finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano). Com esses resultados, Barra Mansa atingiu a proposta de estar entre as 10 melhores notas do Ideb no estado para a rede municipal.

“Os outros são referência pra gente, mas temos que nos comparar com nós mesmos. Se hoje nós tivemos o maior crescimento registrado em Barra Mansa, se nós somos o maior crescimento em anos iniciais e o terceiro em anos finais e o décimo lugar no estado, nós temos muito que comemorar. Essa transformação foi gradual, mas veja quantos prêmios a nossa educação recebeu nesses últimos anos”, afirmou Drable.

O prefeito ainda ressaltou que Barra Mansa é a cidade que mais tem escolas de horário integral no estado, sendo a nona no Brasil. “E tinha gente que não acreditava no projeto. Hoje são poucas as escolas que não têm um laboratório adequado. Nós temos o projeto Tecnomaker, sendo que para o próximo ano teremos 16 novas salas, abrangendo toda a rede em três anos. Isso é planejamento de médio prazo e os frutos que colhemos hoje são resultados de um planejamento que está sendo efetivo. Pra isso a gente tem que reconhecer o mérito de cada um dos diretores que tem se esforçado muito, mas eu não vou perder o meu foco, hoje nós somos o primeiro na nossa história e o que nós vivemos hoje é o melhor momento da nossa história “, disse Drable.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, comemorou mais uma conquista do município e agradeceu o esforço de todos os envolvidos no processo. “Estou muito feliz em fazer parte desta celebração. Aproveito a oportunidade para agradecer ao prefeito Rodrigo por acreditar na educação de Barra Mansa, ou seja, por acreditar nos atores que fazem a educação do nosso município. Agradeço ao Marcus Barros, que me antecedeu, pois, junto com a equipe, foi responsável pelo planejamento estratégico que culminou nos resultados que nós temos. Agradeço a todos da Secretaria de Educação, que não mediram esforços nesta caminhada, e às equipes diretivas pois, se não fossem elas lá na ponta, poderíamos fazer qualquer planejamento estratégico que não teríamos resultado algum”, destacou Fátima.

O crescimento no IDEB é, portanto, um reflexo de uma série de melhorias e esforços conjuntos entre governo municipal, escola, professores e comunidade. Entre os destaques dos resultados, a Escola Municipalizada Rialto, localizada no distrito de Rialto, alcançou números significativos.

“No Ideb anterior a nossa escola ficou na última colocação do município e hoje nós somos o sétimo maior crescimento, entre 3 mil escolas no estado do Rio de Janeiro. Eu assumi a direção da unidade em 2019, com muito orgulho e muita emoção, por ser em um distrito de onde a minha família vem, então eu agarrei com todas as forças e disse que a gente ia se tornar um dos melhores. E hoje nós estamos. Agradeço todo o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, que sempre contribuiu com material pedagógico e apoio psicológico, aos meus professores tão amados e aos meus alunos, que são vencedores”, disse a diretora Márcia Carolina.

Destaques de Barra Mansa:

Maior Ideb anos iniciais

1º LUGAR – C.M. ANTÔNIO PEREIRA BRUNO

2º LUGAR – E.M. BAIRRO CAJUEIROS

3º LUGAR – E.M. BAIRRO NOVE DE ABRIL



Maior Ideb anos finais

1º LUGAR – C.M. ANTÔNIO PEREIRA BRUNO

2º LUGAR – E.E. MUNICIPALIZADA RIALTO

3º LUGAR – C.M. DOUTOR MAURÍCIO AMARAL

C.M. ANTÔNIO ROCHA

C. M. VEREADOR PAULO BASÍLIO DE OLIVEIRA



Maior taxa de crescimento anos iniciais

1º LUGAR – E.E. MUNICIPALIZADA RIALTO

2º LUGAR – E.M.VILA ELMIRA

3º LUGAR – C.M. PREF. LEONISIO SÓCRATES BATISTA

C.M.DR. ELVINO ALVES FERREIRA



Maior taxa de crescimento anos finais

1º LUGAR – CIEP 483 ADA BOGATO SOCIOAMBIENTAL

2º LUGAR – E.E. MUNICIPALIZADA RIALTO

C.M.VEREADOR PAULO BASÍLIO DE OLIVEIRA

3º LUGAR – C.M. CLÉCIO PENEDO

C.M. ANTÔNIO ROCHA



Maior nota Saeb/Proficiência anos iniciais

1º LUGAR – C.M. ANTÔNIO PEREIRA BRUNO

2º LUGAR – E.M. BAIRRO CAJUEIROS

3º LUGAR – E.M. INDEPENDÊNCIA E LUZ

Maior nota Saeb/Proficiência anos finais

1º LUGAR – E.M. BARTHOLOMEU ANACLETO

2º LUGAR – C.M. ANTÔNIO PEREIRA BRUNO

3º LUGAR – CIEP 054 PROFª MARIA JOSÉ MACHADO DE CARVALHO