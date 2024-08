Marcelo Cabelereiro concorre à prefeitura de Barra Mansa pelo União Brasil - Divulgação

Publicado 18/08/2024 17:33

Barra Mansa - Neste domingo (18), o candidato Marcelo Cabelereiro, do União Brasil, que concorre à Prefeitura de Barra Mansa, participou de um grande "adesivaço" organizado pela executiva municipal do partido. Durante a mobilização, motoristas que passaram pela Rua Eduardo Junqueira, próximo à Ponte Ruth Coutinho, tiveram os vidros traseiros de seus veículos adesivados.

Centenas de carros tiveram o número 44 e a identidade visual da campanha de Marcelo Cabelereiro, do seu vice e dos candidatos a vereadores, aplicadas nos vidros traseiros dos veículos.

De acordo com Marcelo, todo apoiador da campanha pode aderir a adesivação. Durante a semana, a iniciativa terá continuidade. "Vamos prosseguir com a adesivação em todo o período de campanha eleitoral. Estamos muito animados com a adesão à nossa candidatura, que cresce a cada dia”, ressaltou.

Ainda na manhã desse domingo, Marcelo Cabelereiro prestigiou as comemorações dos 33 anos do time veterano da Associação Atlética Goiabal. O evento contou com partida de futebol entre os 50quentoes e veteranos seguido de confraternização.

Na oportunidade, Marcelo reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de atividades esportivas, de lazer e cultura como fonte de geração de trabalho, revelação de talentos e formação de cidadãos de bem.