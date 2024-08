Secretaria Municipal de Saúde orienta população sobre importância das vacinas, disponíveis na rede pública - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 16/08/2024 16:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está orientando a população sobre a importância de duas vacinas disponíveis na rede pública: uma previne o HPV (sigla em inglês para o Papilomavírus Humano) e a outra é a dTpa – tríplice bacteriana acelular tipo adulto. O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, assim como a diversos outros tumores em homens e mulheres.

A vacina de combate à enfermidade tem como público-alvo, meninas e meninos na faixa etária de 9 a 14 anos, além de pessoas com HIV positivo e transplantadas na faixa etária de 9 a 45 anos. Ela está disponível em todas as unidades, no caso do HPV não é uma ampliação permanente, é uma ampliação provisória. O Ministério da Saúde está permitindo que as pessoas que perderam a vacina na adolescência possam se imunizar até os 19 anos.

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, deu detalhes sobre a ação das vacinas e porque é extremamente importante se vacinar.

“É essencial que o público se previna quanto ao HPV desde cedo para que não haja problemas na fase adulta. O imunizante ajuda na prevenção de câncer de colo do útero nas meninas, mas também é necessário para o público masculino. Lembrando que é importante realizar o preventivo e as unidades de saúde disponibilizam preservativos de forma gratuita, mas não se pode esquecer a vacina. Nossos postos estão à disposição para auxiliar no que for preciso”, frisou Hellen.

Tríplice

Já a DTPa combate doenças como tétano, coqueluche, difteria e, desde 2014, faz parte da rotina do Calendário do Nacional de Vacinação do PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. Ela é destinada a diferentes públicos, incluindo os profissionais de educação e saúde que trabalham diretamente com crianças de até 4 anos de idade. Para essa situação, o profissional deve apresentar um comprovante que exerce a função, seja em creche ou em outra área.

Em caso de gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, deve-se administrar três doses de vacinas com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias, sendo duas doses de dT em qualquer momento da gestação e uma dose de dTpa, a partir da 20ª semana de gestação. Para entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e saber mais informações basta ligar para o número: (24) 3512-0677.