Homem de 32 anos foi flagrado com 10 pinos de cocaína pelos policiais militares - Divulgação/PMERJ

Homem de 32 anos foi flagrado com 10 pinos de cocaína pelos policiais militaresDivulgação/PMERJ

Publicado 13/08/2024 17:17

Barra Mansa - Uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pela Rua 1A, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, prendeu um suspeito de tráfico de drogas, que se passava por eletricista para vender os entorpecentes. O homem de 32 anos foi flagrado com 10 pinos de cocaína pelos policiais.

Os PMs receberam a informação de que um suspeito se passando por eletricista estaria vendendo drogas. Chegando ao local, os policiais militares tiveram a atenção voltada para a rampa que dá acesso ao escadão, sendo este local já conhecido como ponto de venda de drogas, devido ao fácil acesso e possibilidades de fuga. Os agentes então desembarcaram da viatura e foram em direção à rampa onde avistaram o suspeito, que não conseguiu fugir e foi capturado.

Com ele foram encontrados dois pinos brancos de cocaína com as inscrições “Pó de 30 Santa Inês”, e na bolsa que se encontrava próxima ao suspeito foram encontrados mais oito pinos com a mesma inscrição. O suspeito, diante das câmeras corporais dos policiais, confessou que estava traficando drogas. O homem foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.