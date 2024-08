Suspeito foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado por tráfico e permaneceu preso - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/08/2024 14:58

Barra Mansa - Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira (12) um suspeito de tráfico de drogas, na Rua São João, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pela localidade, quando teve a atenção voltada para dois indivíduos, sendo que um deles estava segurando uma sacola de cor cinza na mão. O suspeito que estava segurando a sacola correu e entrou em uma residência na mesma rua, e arremessou a sacola em cima do telhado de uma casa que fica nos fundos do imóvel.

O suspeito foi então abordado e revistado, mas os PMs não encontraram nada de ilícito com ele. A guarnição recuperou a sacola jogada em cima do telhado e constatou que dentro haviam 150 embalagens plásticas transparentes etiquetadas com as inscrições “Skank de 20 CPX do Vistão PC”, contendo erva seca. O segundo indivíduo, que os policiais não conseguiram identificar, conseguiu fugir e não foi localizado.

O preso disse que não sabia o que havia dentro da bolsa e que o objeto pertencia ao indivíduo que havia fugido, e que seria conhecido como “Menor”. O suspeito disse ainda que “Menor” o chamou para ir até uma residência abandonada, na rua São Pedro, próximo ao local da abordagem, pegou a bolsa e em certo momento, pediu para ele segurar a bolsa.

A guarnição foi até a casa indicada e encontrou uma mochila camuflada, contendo 28 pinos com cocaína; 10 trouxinhas de maconha; 505 embalagens com as inscrições “Skank 20 CPX Vistão PC”; 500 pinos plásticos vazios, um pote de fermento em pó e uma balança de precisão.

Os policiais deram então voz de prisão ao suspeito, que teve seus direitos foram lidos e foi conduzido até a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde ele foi autuado por tráfico, permanecendo preso.