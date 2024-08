Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando junto à população a necessidade de novas doações de sangue - Arquivo/CCS PMBM

Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando junto à população a necessidade de novas doações de sangueArquivo/CCS PMBM

Publicado 09/08/2024 18:17

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando junto à população a necessidade de novas doações de sangue para a estabilidade dos estoques na unidade, especialmente os tipos sanguíneos O-, B+ e A-, que se encontram com estoque em nível crítico, e os tipos, B+, B-, AB-, que apresentam estoque baixo. Já os tipos sanguíneos A+ e AB+ estão com estoques adequados.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, toda doação é bem-vinda, pois contribui para salvar a vida de muitas pessoas, incluindo aquelas que passam por cirurgias complexas, fazem quimioterapia, entre vários outros tratamentos. “É muito importante que o estoque de todos os tipos sanguíneos permaneça sempre regularizado para que possamos atender satisfatoriamente todas as demandas. A doação de sangue é um ato nobre e solidário que desempenha um papel vital na saúde e na sobrevivência de inúmeras pessoas”, informou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação e não fumar no mínimo duas horas antes da doação. Para menores de idade, o ato só pode ocorrer somente mediante autorização dos responsáveis. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para outras informações é: (24) 3512-0788.