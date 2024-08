Evento será no Corredor Cultural, com temática das festividades tradicionais e diversas atrações - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 08/08/2024 16:06

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, vai realizar, de sexta-feira a domingo (9 a 11), mais um evento do Calendário Cultural, o ‘Arraiá da Preguiça’.

O evento irá acontecer no Corredor Cultural, com a temática das festividades tradicionais e diversas atrações, como chope artesanal, comidas típicas, música ao vivo, brinquedos e área para as crianças, das 17h às 22h.



O Corredor Cultural está localizado entre o Palácio Barão de Guapy e o Jardim das Preguiças, na Rua Custódio Ferreira Leite, no Centro. O evento tem classificação livre.



SERVIÇO



Arraiá da Preguiça



Data: Sexta-feira a domingo (9 a 11 de agosto)

Horário: 17h às 22h

Local: Corredor Cultural, Centro, Barra Mansa



Programação de shows:



- Sexta-feira (9): Soul do Xote

- Sábado (10): Cecília Reis e banda

- Domingo (11): Noelle e Júnior