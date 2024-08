Menor de 17 anos foi apreendido com drogas e máquina de cartão no bairro Roberto Silveira - Divulgação/PMERJ

Menor de 17 anos foi apreendido com drogas e máquina de cartão no bairro Roberto SilveiraDivulgação/PMERJ

Publicado 07/08/2024 16:43

Barra Mansa - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas por policiais militares, por volta de 11h30 desta quarta-feira (7), no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. Os PMs abordaram o jovem após receberem informações de que suspeitos estariam traficando no local, inclusive usando uma máquina de pagamento em cartão.

Os policiais montaram um cerco, na Rua José Marciano dos Santos, e se aproximaram do menor, que ao notar a presença dos agentes, entrou em uma área de mata, dispensando uma sacola plástica. No entanto, os PMs conseguiram abordá-lo, encontrando com ele a máquina de cartão. Ao ser questionado, o jovem apontou aos policiais militares onde havia dispensado a sacola plástica, na qual foram encontrados 106 pinos de cocaína, 13 trouxinhas de maconha, além de R$25 em espécie.

Após ser questionado pelos PMs, o menor informou que mora na Santa Clara e que estaria há uma semana traficando no bairro Roberto Silveira, local dominado pela facção TCP (Terceiro Comando Puro), de acordo com as informações da Polícia Militar. O jovem apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Ele estava sem lesões devido à intervenção policial, e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga, segundo informou a Polícia Militar.