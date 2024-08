Prefeito Rodrigo Drable, e secretária de Educação e vice-prefeita, Fátima Lima, participaram das entregas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/08/2024 19:54

Barra Mansa - Nesta segunda-feira (5), a prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizou a inauguração de mais dois laboratórios TecnoMaker, totalizando oito atualmente. A primeira entrega aconteceu no Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, no bairro Ano Bom, e a segunda foi na Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, que fica no distrito de Nossa Senhora do Amparo. As solenidades foram conduzidas pelo prefeito Rodrigo Drable, juntamente com a secretária de Educação e vice-prefeita, Fátima Lima, e acompanhadas pelo assessor de projetos especiais, Marcus Vinicius Pires de Barros, pelos diretores das unidades, Ivete Gama de Oliveira e Douglas de Toledo Vaz, e por servidores da Educação.

“A entrega dessas salas virou um marco na educação complementar e na extensão das escolas. São equipamentos que poucas cidades têm e que tem feito uma diferença muito grande, principalmente na autoestima das escolas e das crianças. A médio prazo a gente vai avaliar o resultado efetivo do processo educacional, mas sem dúvida alguma o impacto na estima é imenso e é imediato. Fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer essa entrega hoje, ainda mais com a escolha do nome da minha mãe como uma das homenageadas”, disse o prefeito.

O Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable foi o primeiro a receber os novos equipamentos nesta segunda-feira. Na unidade, a sala leva o nome da professora Glaucia Drable Costa, que é mãe do prefeito Rodrigo Drable e por mais de 30 anos se dedicou à educação no município. “É muita emoção estar aqui hoje sendo homenageada. Anos atrás eu acompanhei meu pai (o então prefeito Marcello Drable) no lançamento da pedra fundamental desta escola, onde eu trabalhei por 25 anos como professora. Aqui fiz amigos entre as crianças e entre colegas, pessoas que estão junto do meu dia a dia até hoje e que vou levar para sempre. Agradeço à professora e diretora desta unidade, Ivete, à secretária Fátima e ao meu filho Rodrigo por essa honra enorme. Às crianças eu digo: aproveitem essa sala, pois no futuro vocês farão de Barra Mansa uma cidade ainda mais brilhante”, declarou Glaucia.

Os laboratórios TecnoMaker são constituídos por equipamentos como impressora 3D, computadores, notebooks, telas interativas e kits novos de robótica, ou seja, um espaço para uma comunicação e um aprendizado diferenciado. “Nós, como Secretaria de Educação, estamos felizes em poder entregar mais duas salas, essa é mais uma prova do comprometimento do nosso governo com o futuro das nossas crianças. Com essas salas o nosso objetivo é proporcionar para os alunos uma educação mais completa, com todas as oportunidades, informações e experiências possíveis. A implementação deste equipamento é essencial para levar um conhecimento que fará a diferença no futuro desses jovens”, destacou a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima.

A oitava unidade a receber o espaço foi o Colégio Municipal Jahyra Fonseca Drable, no distrito de Nossa Senhora do Amparo. A sala recebeu o nome da professora Eledir Martha da Costa Oliveira, que tem uma relação antiga com a escola. “Minha vida começou aqui. Nesta escola eu fui aluna, iniciei a minha carreira profissional, em 1987, e foi onde eu encerrei meu ciclo como professora. Só fiquei longe desta escola por sete anos, para poder fazer o ensino médio e a faculdade. Essa homenagem me deixa muito emocionada, estou muito feliz por ter a minha história reconhecida”, relatou a professora Eledir.

O assessor de projetos especiais e ex-secretário de educação, Marcus Vinicius Pires de Barros, falou sobre a importância do programa das salas TecnoMaker. “Hoje nós estamos finalizando as entregas, totalizando oito unidades nesta etapa. Esses equipamentos são essenciais para o desenvolvimento dos nossos alunos. São salas feitas especialmente para eles e que vêm de uma demanda do lindo trabalho que a equipe da Secretaria de Educação tem com a robótica. São espaços para comunicação e aprendizado diferenciado”, disse Marcus.