Unidade oferece refeições a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cada - Paulo Dimas/CCS PMBM

Unidade oferece refeições a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cadaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 02/08/2024 18:03

Barra Mansa - Em funcionamento desde abril, o Restaurante do Povo Irmã Ruth está sendo um sucesso em Barra Mansa. O equipamento, que é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), ultrapassou recentemente a marca de 150 mil refeições servidas em pouco mais de três meses.

Com números expressivos, a unidade funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados) na Avenida Domingos Mariano, no Centro, e vem contribuindo para a mudança da realidade de vida de muitas pessoas. O restaurante oferece alimentação de qualidade a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cada.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, parabenizou todos da Pasta e registrou seu agradecimento aos envolvidos neste projeto de sucesso.

“Ficamos muito contentes com tudo que o restaurante está gerando para Barra Mansa. Nossa secretaria trabalha e se dedica pensando no próximo, desejando que ele possa se alimentar dignamente, com um preço acessível, porque sabemos que nem todos podem ter uma boa refeição diariamente. Temos uma enorme gratidão ao prefeito Rodrigo, que se preocupa com a população e tem a política de olhar para o outro e fazer com que se alimente dignamente. Agradecemos também ao governador Cláudio Castro e a toda a equipe do Governo do Estado por nos ajudar a reabrir este restaurante”, disse Fanuel.

Cardápio

O cardápio do Restaurante do Povo é sempre informado previamente pela equipe da unidade. Confira a seguir o que será oferecido na próxima semana - de 5 a 9 de agosto:

- Segunda-feira (5)

Almoço: Carne moída, purê de batata, arroz branco/feijão carioca, duo de repolho e beterraba.

Jantar: Linguiça calabresa, polenta cremosa, arroz branco/feijão carioca, duo de repolho e beterraba

Sobremesa: Doce (tablete)

Suco: Guaraná

- Terça-feira (6)

Almoço: Coxa assada, canjiquinha, arroz branco/feijão preto, couve e pepino

Jantar: Escondidinho de frango, repolho refogado, arroz branco/feijão preto, couve e pepino

Sobremesa: Banana

Suco: Uva

- Quarta-feira (7)

Almoço: Cassoulet, abóbora, arroz branco/feijão carioca, mix de folhas e tomate

Jantar: Dobradinha, polenta cremosa, arroz branco/feijão carioca, mix de folhas e tomate

Sobremesa: Gelatina

Suco: Manga

- Quinta-feira (8)

Almoço: Pernil xadrez, espaguete alho e óleo, arroz branco/feijão preto, acelga e berinjela

Jantar: Iscas de fígado, fusilli alho e óleo, arroz branco/feijão preto, acelga e berinjela

Sobremesa: Doce (tablete)

Suco: Laranja

- Sexta-feira (9)

Almoço: Lagarto assado, batata bolinha, arroz branco/ feijão preto, alface e vinagrete.

Jantar: Feijoada, farofa de alho, arroz branco/ feijão preto, alface e vinagrete.

Sobremesa: Pudim de chocolate

Suco: Morango