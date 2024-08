?Quintal da Água Comprida? será na Praça Marcello Drable, no bairro Vila Nova - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 01/08/2024 17:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, irá promover na Praça Marcello Drable, no bairro Vila Nova, o ‘Quintal da Água Comprida’. O evento contará com comidas típicas, roda de samba, show com o grupo ‘OpSamba’ e um bingo.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que Barra Mansa está se tornando a cidade do samba. “Temos o Samba do Calçadão, que já se tornou uma tradição, o Samba na Praça, que acontece todo mês no Nove de Abril, e agora a região da Água Comprida terá mais um evento preenchido por música, arte e cultura”, comentou.

SERVIÇO:

Quintal da Água Comprida

Data: Domingo (8)

Local: Praça Marcello Drable, Água Comprida - Vila Nova

Programação:

12h – Feijoada

14h – Bingo

16h – Roda de samba com várias participações: Jairo, Gilsão, Binho, Vava, Zé Horácio e cia

19h – Grupo OpSamba