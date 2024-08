Marcelo Cabeleireiro terá Léo da Joalheria como pré-candidato a vice-prefeito - Divulgação

Publicado 01/08/2024 15:07

Barra Mansa - O União Brasil oficializou a pré-candidatura do advogado e ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro à Prefeitura de Barra Mansa, na convenção partidária realizada na noite desta quarta-feira (31). O evento, que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e também presidente estadual do UB, deputado Rodrigo Bacellar, sacramentou ainda o nome do comerciante e ex presidente da CDL-BM (Câmara de Dirigentes Lojistas), Léo da Joalheria, como pré- candidato a vice-prefeito na chapa.

A convenção do UB aconteceu no Ilha Clube, no Ano Bom, e reuniu mais de duas mil pessoas. Entre os presentes estavam o empresário Bruno Marini, o ex-secretário de Assistência Social, J. Chagas, que retiraram suas candidaturas em apoio a Marcelo Cabeleireiro, além de correligionários, lideranças comunitárias e religiosas e os pré-candidatos que compõem a nominata de vereadores.

O União Brasil reúne uma ampla coligação: PSB (Partido Socialista Brasileiro), PMB (Partido da Mulher Brasileira), Avante, PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), DC (Democracia Cristã), PRD (Partido Renovação Democrática), PMN (Partido da Mobilização Nacional), NOVO e a federação PSDB/Cidadania.

Bacellar destacou que eleger Marcelo como prefeito é uma das prioridades do União Brasil. “Estar aqui é de maior Importância. Marcelo Cabelereiro é um amigo que o Parlamento me deu. Para quem não acredita que a política não faz amigo, Marcelo acho que é o grande símbolo disso. E estou aqui no projeto com ele. Para minha honra muito grande ter no União Brasil um cara do quilate dele, um amigo. E vou com ele caminhar porque eu tenho certeza que Barra Mansa quer se libertar, quer o melhor para a cidade. Na verdade eu acho que essa junção, essa união de grandes amigos vai fazer com que a cidade prospere muito. Então vamos até o final”, disse.

“Fui vereador por quatro mandatos, sendo presidente da Câmara por quatro vezes, deputado estadual e agora estou arregaçando as mangas para trabalhar muito mais por Barra Mansa. Tenho me reunido com moradores e representantes das associações de bairros e entidades de classe para ouvir suas principais demandas. Quando a gente ouve as pessoas, as oportunidades de acertar são maiores. É isso que queremos: devolver Barra Mansa para as mãos do povo, a partir de um plano de governo elaborado com a participação de todos”, ressaltou Marcelo.

Vice-Prefeito

Marcelo lembrou o grande desafio que foi a decisão sobre o nome do candidato a vice-prefeito, já que a escolha envolvia o empresário Léo da Joalheria e a ex-vereadora, ex-vice-prefeita e ex-secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, a Ruthinha.

“Foi um análise muito difícil, pois ambos têm uma trajetória de trabalho pela cidade e grande influência política e pessoal junto às entidades e a população. Mas chegamos ao senso comum de que, neste momento, o Léo é a melhor indicação para a função. A Ruthinha continua na nossa base de apoio, além de ser uma amiga muito querida”, afirmou.

Léo disse que caminhar ao lado de Marcelo tem sido uma grande honra: “É a junção de duas pessoas que realmente estão dispostas a buscar políticas públicas que façam a diferença na geração de emprego, atração de novos empreendimentos, saúde, educação, segurança, infraestrutura e muito mais. Nossa preocupação é entregar uma cidade muito melhor para todos os cidadãos”, apontou.

Ruthinha reafirmou sua postura política. “Para mim, foi muito importante a escolha do meu nome como um das possíveis vices pelo grupo político do nosso candidato a prefeito Marcelo Cabeleireiro. Apoio a escolha do vice pelo grupo político de apoio ao nosso candidato (agora é oficial) à prefeito Marcelo Cabeleireiro. Nós acreditamos numa política honesta, de princípios, valores e ética. Estamos construindo juntos, cada um com sua capacidade de colaborar, uma cidade respeitada e respeitável. É hora de parceria para apoiar e merecer confiança. Agradeço o carinho e o respeito pela minha história política. Me sinto muito honrada”, disse.

Participação Feminina

Com relação à nominata feminina, Marcelo ressaltou que a aliança reúne cerca de 50 mulheres candidatas ao Legislativo: “A participação feminina tem sido crescente nos espaços de poder e de discussão política, e nossa coligação está acompanhando esse movimento. Entendemos que as mudanças com responsabilidade, tão almejadas pelos moradores da nossa cidade, exigem a participação efetiva de mulheres e homens. Aqui, a participação é real. As mulheres não compõem a nominata apenas para cumprir o percentual exigido pela legislação eleitoral”, pontuou Marcelo.

O candidato também destacou a importância de homens e mulheres caminharem juntos, construindo uma sociedade com segurança, harmonia, princípios éticos e democráticos.