Hemonúcleo de Barra Mansa está necessitando de novas doações para regularizar o estoqueArquivo/CCS PMBM

Publicado 01/08/2024 14:58

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está necessitando de novas doações para regularizar o estoque. A unidade informou nesta quinta-feira (1º) que todos os tipos sanguíneos são necessários, mas os que se encontram em nível crítico atualmente são B+, O+, O- e A-; já os tipos AB- e B- se encontram com nível baixo, enquanto os tipos A+ e AB+ estão com estoques adequados.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, o empenho dos voluntários para o aumento do estoque é de grande importância para o município, sobretudo porque uma única doação pode salvar até quatro vidas. “É fundamental que a população se conscientize e se solidarize sobre como as doações podem salvar muitas vidas. Precisamos da colaboração do maior número de pessoas para abastecer nossos centros de coleta, porque os níveis abaixo do ideal podem afetar, por exemplo, o índice de uso na oncologia e outros tratamentos”, comunicou a coordenadora.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Para menores de idade, somente mediante autorização dos responsáveis. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para outras informações é: (24) 3512-0788.