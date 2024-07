Convenção é neste sábado, dia 1° de agosto, às 18h, na quadra do Clube Municipal de Barra Mansa - Divulgação

Publicado 31/07/2024 17:01 | Atualizado 31/07/2024 17:04

Barra Mansa - A convenção do Partido Liberal (PL), que oficializará a candidatura de Luiz Furlani a prefeito de Barra Mansa, acontecerá nesta quinta-feira - dia 1º de agosto - às 18h, no Clube Municipal. O governador Cláudio Castro, que é da mesma sigla de Furlani, e o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, confirmaram presença no evento, que também terá a confirmação da coligação “Minha Cidade no Caminho Certo”, com os partidos PL, MDB, Progressistas, Republicanos, Solidariedade, Podemos e Agir.

Em vídeo enviado para a população de Barra Mansa, o Governador Cláudio Castro confirmou sua presença e falou da importância da cidade continuar com os avanços significativos. “Eu acredito muito na força do trabalho e na força de quem já fez e de quem está fazendo. Tem gente que conta história e tem gente que realmente faz.

Barra Mansa tem sido mudada de uma forma impressionante e eu posso falar isso com convicção porque eu acompanhei o meu amigo Prefeito Rodrigo Drable desde quando era vereador. Barra Mansa tem uma continuidade e o PL está dentro deste processo, então queria convidar a todos para a nossa convenção, para que a gente possa continuar esses avanços que a cidade tem vivido”, revelou, garantindo que seu candidato é o Furlani. “Não tenho a menor dúvida. Todos sabem que é o Furlani. Ele será efetivado na nossa convenção que já tem dia, local e hora marcada. Nós precisamos de você, cidadão de Barra Mansa, para continuar esse trabalho que começou lá atrás com o Rodrigo Drable e agora vai continuar com o Furlani”, completou o governador Cláudio Castro.

O prefeito Rodrigo Drable também convocou os barramansenses. “O Pátio de Manobras é uma nova realidade. A Educação de Barra Mansa é premiada e a nona do país em Sistema Integral de Ensino. Nossa Santa Casa é referência e recebe pacientes de todo o estado. O Restaurante Popular foi reaberto e é o único do país que oferece café da manhã, almoço e jantar. Pegamos uma cidade devastada e hoje o desenvolvimento voltou e os sonhos saíram do papel. Não podemos perder o caminho do desenvolvimento que traçamos. Gostaria de pedir a todos que estejam amanhã conosco na convenção do PL. Amanhã vou apresentar o Furlani como nosso candidato a sucessor. Ele está preparado para enfrentar as dificuldades que enfrentei. A convenção é neste dia 1° de agosto - às 18 horas, na quadra do Clube Municipal", enfatizou Drable, que completou: “Tenho conversado muito com o Furlani sobre a continuidade dos avanços de nossa cidade, que não podem parar. ⁠A convenção vai ser um marco importante para oficializar o Furlani como candidato a prefeito, já que ele se preparou para isso”, disse.

O pré-candidato a prefeito, Luiz Furlani, agradeceu o apoio e garantiu que seguirá o caminho do desenvolvimento de Barra Mansa. “O Governador Cláudio Castro e o Prefeito Rodrigo Drable conseguiram realizar muitas obras em parceria na cidade. Eu como vereador tive a oportunidade de participar da maioria delas e fico muito honrado de ter sido o escolhido para dar prosseguimento nos trabalhos realizados. Sei que a minha responsabilidade de seguir com os avanços é muito grande, mas não faltará disposição para trabalhar e entregar o melhor para o nosso município”, disse.