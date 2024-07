Dupla foi presa no bairro Paraíso de Cima, na localidade conhecida como 'predinhos' - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 29/07/2024 19:56

Barra Mansa - Dois suspeitos de tráfico de drogas, de 25 e 19 anos, foram presos por policiais militares, por volta de 11h desta segunda-feira (29), bairro para´sio de Cima, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) recebeu uma denúncia anônima, sobre dois elementos que estariam traficando drogas na Rua Isalino Gomes, na localidade conhecida como “Predinhos”.

Os PMs foram até o local e reconheceram os dois elementos descritos na denúncia, que estavam com duas mochilas. Ao perceber a chegada da equipe policial, os dois suspeitos correram em direção a um apartamento, mas foram alcançados e rendidos pelos agentes.

Em uma revista, os policiais encontraram nas mochilas 222 porções de skank; 741 pinos de cocaína; 16 frascos de clorofórmio; dois galões com poliestireno; dois telefones celulares; uma balança digital; além de etiquetas para embalar drogas.

Os dois suspeitos confessaram aos policiais militares que o material apreendido seria vendido ao longo do dia. Os dois presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).