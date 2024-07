Ação na Praça da Matriz teve distribuição de materiais informativos e orientações, para conscientizar a população - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/07/2024 17:23

Barra Mansa - Para marcar a campanha Julho Amarelo, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na manhã desta quinta-feira (25), uma ação na Praça da Matriz, onde houve distribuição de panfletos, materiais informativos, e preservativos, além de aferição de pressão e orientações, visando conscientizar a população e reforçar a importância das ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A campanha foi instituída nacionalmente em 2019. Além disso, a pasta ressalta que todas as unidades de saúde do município já realizam a testagem para as hepatites B e C, além de HIV e sífilis, rotineiramente, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte) e o da hepatite E (menos frequente no país). A doença consiste em uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. A transmissão pode ocorrer pelo contágio fecal-oral; pela relação sexual desprotegida; pelo contato com sangue contaminado, através do compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha; entre outros.

A supervisora do Programa IST Aids da Secretaria de Saúde, Tatiane Tavares, enfatizou que a campanha tem o intuito de deixar em evidência as hepatites virais, sobretudo a importância da prevenção e dos testes que estão disponíveis em todas as unidades de Barra Mansa. “Os testes não precisam de solicitação, é só ir ao local e pedir para fazer. É de suma importância, pois a hepatite, na maioria das vezes, não tem sintomas, então o indivíduo só vai descobrir fazendo o teste. Após o diagnóstico, nós oferecemos todo o tratamento no programa IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde do município”, contou.

Tatiane ainda falou sobre algumas formas de prevenção da contaminação sanguínea. “Nunca compartilhe objetos perfurantes, como, em casos de tatuagem, agulhas, seringas e instrumentos ou joias de piercing; objetos de manicure, como alicates, tesouras, afastadores, palitos e esmalte que tenha tido contato com sangue; objetos de barbearia e salão, como lâminas e navalhas; e objetos de higiene pessoal, escovas de dente e aparelhos de depilação”, destacou Tatiane, acrescentando também que as Infecções Sexualmente Transmissíveis não são transmitidas através do uso de assentos de ônibus, sabonetes, privadas ou piscinas. Para outras informações, o telefone da Secretaria de Saúde de Barra Mansa é: (24) 3512-0677.