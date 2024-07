Automação das elevatórias reduz desperdício de água, gera economia e traz mais eficiência - Chico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), está promovendo a modernização e a atualização dos sistemas de monitoramento de pressão e distribuição de água na cidade, trazendo mais eficiência aos serviços oferecidos, reduzindo o desperdício de água e gerando economia aos cofres públicos. O novo projeto, que está sendo implementado por uma equipe de profissionais que atuam em diferentes áreas da autarquia, já está em funcionamento nos reservatórios e elevatórias da Região Leste, São Luiz e Santa Rosa, além das Estações de Tratamento de Água (ETA) de Antônio Rocha, Colônia e Nova.

De acordo com o gerente de informática da autarquia, Wesley dos Santos, a instalação do sistema está sendo realizada de forma gradativa e, através dele, é possível uma visão geral de toda a linha de captação e distribuição de água.

“Inicialmente nós implementamos o projeto em pontos considerados mais críticos. A próxima unidade a receber será a elevatória da Matriz, no Centro, e já estamos planejando levar para a elevatória e os reservatórios dos bairros São Vicente e de Fátima. A nossa ideia é fazer esse processo em todo o município, pois todas as equipes têm acesso ao sistema, que pode ser acessado de qualquer lugar, já que se trata de uma plataforma online atualizada a cada minuto. Dessa forma conseguimos elevar a eficiência do serviço que o Saae oferece”, destacou Wesley.

Segundo o gerente de controle de perdas, Wagner Mathias Motta, o sistema, instalado inicialmente em pontos de maior preocupação, tem promovido ume série de benefícios em toda rede. “Uma das primeiras iniciativas foi a instalação de manômetros para o monitoramento da pressão e assim evitar esforço desnecessário nos equipamentos. Além disso, através da automatização nós conseguimos identificar, por exemplo, os horários de maior ou menor abastecimento e, dessa forma, controlar o bombeamento de água. Assim, com esse investimento, apenas em um mês conseguimos, por exemplo, economizar R$ 60 mil em energia elétrica, isso sem contar os litros de água que eram perdidos com o transbordamento dos reservatórios”, explicou.

O técnico Jonathas Nunes da Silva contou que a modernização da automação e a interligação dos sistemas estão otimizando a distribuição de água. “Com a implantação desse projeto nós estamos conseguindo nos antecipar aos problemas, como, por exemplo, prevendo possíveis faltas d’água em determinadas localidades, diminuindo o tempo de resposta para a população e, principalmente, diminuindo o desperdício de água potável”, acrescentou.

Outro benefício, apontado pelo gerente de manutenção, Magno Eduardo da Cunha, é com relação à tomada de decisões para o reparo dos problemas. “Como o sistema nos mostra o ponto com problemas, é possível identificar se o transtorno é causado por vazamento ou se há alguma avaria no equipamento e, assim, nós direcionamos para a equipe responsável que irá atuar no foco do problema, evitando manutenções em locais desnecessários”, finalizou.