Ação acontece às terças-feiras no Sesc, no Ano Bom, com assistidas pelo Caps AD, Centro POP e Abrigo MunicipalDivulgação/CCS PMBM

Publicado 24/07/2024 15:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Saúde (SMS), está realizando um coletivo de atividades físicas com alguns dispositivos das pastas. A ação acontece às terças-feiras no Sesc, no bairro Ano Bom, contemplando pessoas assistidas pelo Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e o Abrigo Municipal. De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, o programa de atividades visa melhorar a saúde física e mental, além de proporcionar reinserção social e cultural das pessoas em tratamento e acompanhamento nesses dispositivos.

“O nosso objetivo como Assistência Social é dar cada vez mais voz a essa população e proporcionar todo apoio e suporte social que possam auxiliar o indivíduo no processo e na possibilidade de reinserção na sociedade, por meio de emprego ou da escolarização, além das atividades essenciais e naturais do dia-a-dia, com o caráter de reconstrução de toda uma rotina. Este é um trabalho que vem sendo desenvolvido buscando melhorar a qualidade, a expectativa e a perspectiva de vida, além da visão comportamental dos acolhidos”, enfatizou Fanuel. Segundo a coordenadora do Centro Pop, Kênia Machado, além de melhorar a aptidão física, o exercício físico regular para os acolhidos também pode melhorar a capacidade cognitiva e reduzir os níveis de ansiedade e estresse no geral. “Os exercícios ajudam a melhorar a autoestima, a imagem corporal, a cognição, a coordenação motora e a função social, além de contribuir de maneira significativa para o aprendizado, o planejamento e a memória”, frisou Kênia. A coordenadora do Caps AD, Denise Durval, ressaltou que esse projeto é uma oficina terapêutica que objetiva o aumento do bem-estar e da qualidade de vida. "A atividade física na saúde mental se destaca como prática integrativa e coletiva. A educação física está inserida no SUS e nos serviços especializados, podendo ser abordada de diversas formas. Na atenção psicossocial, especificamente, destacamos a redução de danos e o tratamento para uso prejudicial de álcool e outras drogas", disse. Para outras informações, os telefones da Assistência Social são (24) 3512-5692 e (24) 3020-0272. Já o contato do Caps AD é: (24) 3512-0784.

