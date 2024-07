Secretaria Municipal de Saúde realiza Dia D da campanha de combate às hepatites virais na quinta-feira (25) - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 23/07/2024 19:29

Barra Mansa - Em alusão à campanha Julho Amarelo, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar na manhã desta quinta-feira (25), o Dia D da campanha de combate às hepatites virais.

A ação será realizada na Praça da Matriz e vai oferecer panfletos e materiais informativos, preservativos, aferição de pressão e orientações, visando conscientizar a população sobre o assunto e reforçar a importância das ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Também no dia 25, os postos de saúde do município estarão reforçando o atendimento em alusão ao tema.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte) e o da hepatite E (menos frequente no país).

SERVIÇO

‘Julho Amarelo - Dia D da campanha de combate às hepatites virais’

Data: Quinta-feira (25)

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro, Barra Mansa