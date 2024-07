Parceria entre Governo do Estado do Rio de Janeiro e prefeitura de Barra Mansa irá beneficiar cerca de 1.150 famílias - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 23/07/2024 19:15

Barra Mansa - As obras de canalização do Córrego Laranjeiras, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, seguem a todo vapor. O trabalho, que é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de Barra Mansa, irá impactar cerca de 1.150 famílias, que por muitos anos sofreram com as condições do local.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, as obras estão avançando e algumas etapas já foram concluídas. “As equipes já finalizaram a drenagem das ruas Primavera, Sete de Setembro e Morada Verde, sendo que essa última já está até com novas calçadas. Neste momento está em execução a macrodrenagem do canal, com o assentamento das galerias pré-moldadas e o aterro das laterais para em seguida iniciar o projeto urbanístico, incluindo iluminação de LED”, detalhou o secretário.

Nesta semana o prefeito Rodrigo Drable esteve na localidade e falou da importância da obra para a população do bairro Vista Alegre. “Essa era uma das áreas mais degradadas da cidade. As pessoas viviam com problemas, como o esgoto voltando para dentro de suas casas durante as chuvas. A canalização deste córrego era um antigo sonho nosso, mas quase impossível por conta do valor da obra. Porém nós conseguimos esse valor com o governador Cláudio Castro e agora a canalização é uma realidade e seu impacto será imenso. O que antes era uma rua estreita, em breve será uma avenida ampla com áreas de convivência, lazer, esportes e um dos espaços mais agradáveis e bonitos da cidade”, disse Drable.