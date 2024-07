Policiais militares encontraram arma na cintura e drogas no bolso do suspeito - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/07/2024 17:28

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 28 anos, com drogas e um revólver calibre 38, por volta de meio-dia desta quinta-feira (25), na Rua Amadeu José Barroso, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Os PMs receberam a denúncia de que havia um elemento armado, traficando drogas, no local informado. As guarnições foram até o local e fizeram um cerco tático, conseguindo abordar o suspeito. Na cintura do homem foi encontrado o revólver 38, com cinco munições, e no bolso dele sacolas plásticas contendo 103 pinos de cocaína e 33 buchas de maconha, além de R$ 30 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada.