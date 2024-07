Policiais militares apreenderam drogas e um revólver cal. 32 na casa do suspeito, que morava com a mãe - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/07/2024 12:14

Barra Mansa - Policiais militares prenderam, por volta de 19h30 desta terça-feira (23), um homem de 31 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na parte de cima do bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, a localidade seria dominada por traficantes ligados ao Comando Vermelho, e os líderes seriam conhecidos como RF e Léo Crocante.

De acordo com a PM, guarnições receberam informações de que o suspeito preso estaria em uma casa na Rua Beira Rio, na Vista Alegre, e guardaria drogas no local. Já era de conhecimento dos PMs que o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas, por causa de ocorrências anteriores.

Chegando na casa, os policiais foram recebidos pela mãe do suspeito, de 68 anos. Ela chamou o filho, que pela janela, ao avistar a guarnição, informou aos policiais que estava com uma arma guardada em casa - um revólver 32, na gaveta de um móvel na residência.

O suspeito abriu a porta da residência e permitiu a entrada dos PMs, que encontraram a arma no local indicado pelo homem. Ao ser informado pelos policiais sobre a denúncia de que guardaria drogas em casa, o homem confessou que estava tentando se desfazer de uma carga de 40 pedaços de maconha, no vaso sanitário, mas não conseguiu, porque o vaso entupiu com as drogas.

Em uma busca pela casa, foram encontradas dentro da geladeira três sacolas plásticas, contendo 44 pedaços de maconha em cada uma, totalizando 132 pequenos pedaços de maconha; uma mochila contendo um pedaço médio de skank; uma balança de precisão; 600 sacolés vazios; um grampeador; uma caixa de grampos; dois rolos de filme PVC; e três rolos de fitas adesivas.

Os PMs então deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado junto com o material apreendido para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para o registro da ocorrência. Ele permaneceu preso, indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Uma perícia constatou um total de 440 gramas de maconha apreendidos.

A Polícia Militar ressaltou que foi feito o uso de algemas para preservar a integridade da guarnição e dos suspeito, que foi apresentado na delegacia sem ferimentos. Toda a ação foi filmada pelas câmeras corporais dos policiais militares, de acordo com a PM.