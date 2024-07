Ação visa combater proliferação de animais como ratos, mosquitos, aranhas, entre outros - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 22/07/2024 17:28 | Atualizado 22/07/2024 17:30

Barra Mansa - Entre domingo (21) e a manhã desta segunda-feira (22), a prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou a dedetização de três pontes sobre o Rio Paraíba do Sul. Foram elas: Ponte Ataulfo Pinto dos Reis – mais conhecida como Ponte dos Arcos (que liga o Centro ao bairro Ano Bom), Ponte Nilo Peçanha (entre Centro/Roberto Silveira e Ano Bom) e Ponte Flávio Miranda Gonçalves (entre os bairros Saudade e Vila Nova). A ação visou combater a proliferação de animais que podem representar perigo à saúde humana, como ratos, mosquitos, aranhas, entre outros.

De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos do Saae, Vinícius Paiva, as áreas contempladas foram escolhidas por conta do alto número de ocorrências desses animais, sobretudo pela proximidade com rios. “Anteriormente a esse serviço, realizamos a limpeza geral das pontes nas quais identificamos a necessidade de um cuidado maior. Importante ressaltar que o descarte correto de lixo tem um papel fundamental para reduzir a proliferação de vetores" explicou Vinícius.

Para outras informações e esclarecimentos, o contato com o Saae de Barra Mansa pode ser feito pelos telefones: 0800-1159090 e (24) 3512-4333.