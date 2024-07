Mostra está aberta para visitação nesta sexta-feira (19) no Palácio Barão de Guapy, no Centro - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 19/07/2024 18:37

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), abriu na noite desta quinta-feira (18) a exposição ‘Conexões Invisíveis’, com trabalhos do artista Antônio Geraldo. A mostra está aberta para visitação nesta sexta-feira (19), e segue até o dia 30 de agosto no Palácio Barão de Guapy, no Centro. A exposição consiste em um processo artístico feito com um jogo de luz e sombra, de tons claros e escuros. Antônio se utiliza de um emaranhado de cabos de fibra óptica que se estendem pelas paredes formando possibilidades infinitas.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou que essas exposições tem o principal objetivo de democratizar o acesso à arte e promover alcançabilidade a todos os interessados e a todas as gerações que apreciam as obras. “É uma apresentação que trará muitas pessoas a nossa galeria e que irá aprofundar o conhecimento de todos os presentes sobre a arte e os métodos do artista. A exposição poderá ser conferida até agosto, potencializando o desenvolvimento econômico e o turismo na região.”, destacou.

Os visitantes poderão conferir a apresentação entre os dias 19 de julho e 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h, na Galeria Clério Penedo, localizada no interior do Palácio Barão de Guapy, no Centro, em Barra Mansa. Para mais informações, o telefone é (24) 3029-9365.