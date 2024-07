Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral terá reforma concluída nos próximos meses - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 17/07/2024 18:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Planejamento Urbano e de Administração e Modernização do Serviço Público, está realizando a reforma do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), sede do Poder Executivo. Os trabalhos, que consistem na instalação de revestimentos e readequação de cabos e calhas, têm previsão de conclusão nos próximos meses.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, nesta etapa as equipes estão realizando a retirada das instalações externas e do emboço. “De acordo com o projeto, após a remoção dos atuais materiais, nós substituiremos a pintura por pastilhas e revestimento em ACM - que é um material também conhecido como alumínio composto, reconhecido no mercado por ser leve, porém altamente resistente - conforme sua pintura. Além disso, faremos a readequação de todas as instalações externas, como cabos e fios, que ficarão escondidos, para que a fachada tenha um aspecto mais limpo e de fácil manutenção”, explicou Eros.

O secretário de Administração e Modernização do Serviço Público, Gabriel Resende, ressaltou que o novo projeto facilitará os cuidados com o prédio. “Com a nova fachada, os serviços de manutenção serão otimizados, dispensando pinturas regulares e proporcionando melhorias na limpeza. Tudo isso vai gerar economia a médio prazo aos cofres públicos”, disse Resende.