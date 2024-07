De acordo com os dados da secretaria de Meio Ambiente, houve uma queda de 20% nas notificações - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 16/07/2024 19:23

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) de Barra Mansa registrou de janeiro a junho de 2024 uma diminuição no número de denúncias de crimes ambientais com relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados, houve uma queda de 20% nas notificações, o que pode ter relação com a intensificação da realização de operações.

“Nos seis primeiros meses deste ano nós registramos 561 denúncias, enquanto no primeiro semestre do ano passado tivemos cerca de 710. O fato de termos reforçado as nossas fiscalizações e operações contribuiu muito para esse resultado, porém destacamos que a participação popular contribui muito para excelência do nosso trabalho”, frisou o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana.

De acordo com Viana, uma operação em destaque atualmente visa prevenir e combater as queimadas. “Estamos realizando esse trabalho desde maio, alcançando bons resultados. Logo após o final do período de seca, previsto para setembro, nós teremos um balanço oficial da operação”, informou.

Ainda segundo as informações da Secretaria de Meio Ambiente, o crime de maus-tratos continua sendo a principal demanda da fiscalização ambiental do município. Os crimes praticados contra os animais continuam sendo o maior registro, sendo 236 atendimentos neste ano de 2024, seguidos de ocorrências envolvendo descarte irregular de resíduos com 94 ocorrências, e resgates de animais silvestres feridos ou em perigo, com 62 atendimentos.

“Para darmos sequência na repressão desses atos, além de seguirmos com as fiscalizações, nós mais uma vez destacamos a importância da contribuição dos moradores, pois apesar de todos os esforços e cronograma de ações, a nossa cidade tem um grande território. Nem sempre é possível cobrir toda área com o patrulhamento da Guarda Ambiental e a denúncia torna objetiva a ação de agentes, otimizando o tempo e possibilitando evitar crimes ambientais. Quanto mais detalhes, maiores são as chances de efetividade da fiscalização, porque em algumas ocasiões aqueles que cometem crimes ambientais tentam ocultar o ato utilizando empecilhos que dificultam a constatação”, apontou o secretário. Em Barra Mansa as denúncias anônimas podem ser realizadas através do telefone: (24) 2106-3406.