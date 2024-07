Cultura Nerd e Carnaval passam a ter representantes no Conselho Municipal de Cultura - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Cultura Nerd e Carnaval passam a ter representantes no Conselho Municipal de CulturaFelipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 12/07/2024 15:37

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, sancionou nesta semana a Lei 6044/2024, que autoriza a criação de novas cadeiras no Conselho Municipal de Cultura (CMCBM). Com a representatividade nesse lugar de políticas públicas, fazedores de cultura dos setores da Cultura Nerd e do Carnaval no município poderão ampliar as oportunidades de fomento público para seus projetos e a garantia de direitos. O documento entra em vigor nesta sexta-feira (12).

O presidente da Fundação Cultura, Bravo, destacou que Barra Mansa celebra a conquista neste momento. “Nossa cidade se confirma mais uma vez na vanguarda das políticas culturais. Barra Mansa mostra o respeito às demandas da sociedade civil e sua criatividade burocrática ao inovar em dispositivos que ampliam os direitos e reconhecem o desenvolvimento de nossas identidades”, afirmou.

Para Brenda Nury, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura (CMCBM), isso é resultado de uma longa construção por meio da participação popular. “Na Conferência Municipal de Cultura, realizada em 05 de novembro de 2021, a plenária acolheu o encaminhamento para ampliar a representação da Cultura Nerd e do Carnaval no CMCBM. O tema foi elaborado nas reuniões ordinárias e voltou à pauta nos fóruns dos anos seguintes. Todas as instâncias de participação popular analisaram o tema recebendo apoio de todos”, explicou.

O líder do Grupo Akai e uma das lideranças da Cultura Nerd na cidade, Maicon Fagundes, contou que fortalecer o setor é uma iniciativa que auxilia o município a alavancar sua economia criativa.

“Uma cadeira no Conselho significa a inclusão desse novo segmento na pauta das políticas públicas, uma oportunidade para desenvolver toda essa classe que tem grande quantidade de fãs. A Cultura Nerd abrange interesses em tecnologia, ficção científica, fantasia, quadrinhos, jogos, cosplay e eventos como convenções, promovendo a indústria do entretenimento, moda e educação, além de unir pessoas com paixões semelhantes”, afirmou.

O Carnaval de Barra Mansa era representado no conselho de uma forma genérica, na cadeira de Cultura Popular. A proposta da criação de uma cadeira específica veio do produtor Leonardo Lima, que é responsável por um dos maiores blocos de Carnaval da cidade (‘Me Beija Direito’), além de ser membro do Conselho. “Entendemos que essa cadeira abrirá espaço para a maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval. Através dessas ações é possível discutir a folia durante todo o ano para que haja um maior fomento cultural, que não seja só em janeiro e fevereiro, já que a preparação para o Carnaval acontece durante todo ano”, disse.