Conclusão da 3º edição da exposição do projeto Escola Verde foi na manhã desta sexta-feira (12) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e em parceria com o grupo Nissan Brasil, realizou na manhã desta sexta-feira (12), a conclusão da 3º edição da exposição das atividades do projeto Escola Verde, na Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima. A iniciativa começou em 2023, com o objetivo de expandir o conhecimento sobre os princípios de sustentabilidade entre os alunos.

De acordo com a diretora do Ada Bogato, Angela Costa, o projeto desenvolve atividades relacionadas ao meio ambiente na unidade através de oficinas e tarefas interativas. “A programação é realizada de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), abordando assuntos como energia limpa, captação de água da chuva, métodos de prevenção à proliferação do mosquito da dengue, além de palestras com um engenheiro da Cepel (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), oficinas de músicas e tudo que engloba a preservação do meio ambiente“, destacou.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, ressaltou a importância de levar os conhecimentos do projeto Escola Verde aos jovens da comunidade. “A Nissan veio contribuir para que essa escola continue sendo a que transformou a realidade do entorno. É um marco aqui na região e a ação no Ada Bogato ocorre através das parcerias e do envolvimento de toda a comunidade. Por isso, eu agradeço muito o empenho da Nissan nesse trabalho e o comprometimento da unidade com a mudança na vida das crianças e das famílias. Todas as ações realizadas aqui na escola contribuem para uma comunidade melhor”, apontou Fátima.

A gerente de responsabilidade social da Nissan do Brasil, Ana Silva, enfatizou que a educação e o meio ambiente são pilares das ações de sustentabilidade da Nissan. “Para construirmos um mundo mais limpo, seguro e inclusivo, precisamos começar pela educação, daí a importância desse projeto. A parceria com a Prefeitura de Barra Mansa busca justamente colocar em prática todos os nossos valores em prol da sustentabilidade”, frisou.