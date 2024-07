Dia D da campanha de combate às hepatites virais será no dia 25, na Praça da Matriz, no Centro - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 15/07/2024 17:36

Barra Mansa - Para marcar a campanha ‘Julho Amarelo’, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando neste mês de julho ações que reforçam junto à população os cuidados necessários com as hepatites virais mais comuns (A, B, C).

Durante a primeira quinzena deste mês, diversas ações foram feitas nas unidades de saúde dos bairros e, também, na sede do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis IST/AIDS e Hepatites Virais, que funciona na Rua Pinto Ribeiro, 65, no Centro (antiga Secretaria de Saúde).

Já o Dia D da campanha de combate às hepatites virais vai acontecer no dia 25, na Praça da Igreja Matriz, no Centro, das 9h às 12h. Durante a ação serão oferecidos panfletos, preservativos e orientações. Na mesma data, os postos de saúde estarão em campanha reforçando o atendimento em alusão ao tema.

A supervisora do Programa na Secretaria de Saúde, Tatiane Tavares, pontuou a importância da prevenção. “A hepatite é uma infecção e, na maioria das vezes, silenciosa, onde a pessoa pode ter e não apresentar os sintomas. Nas nossas unidades de saúde promovemos a imunização de crianças e adultos contra a hepatite B e hepatite A, para as crianças. É fundamental que as pessoas se previnam”, disse.

Tatiane também destacou que toda gestante deve fazer as testagens para hepatites (B e C), sífilis e HIV, como rotina de pré-natal. “Isso é fundamental para evitar a transmissão de doenças da mãe para o filho”, concluiu a supervisora.