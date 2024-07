Suspeito foi flagrado pela Polícia Militar com drogas prontas para venda e material para 'endolação' - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/07/2024 16:56

Barra Mansa - Um homem de 26 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa, foi preso por policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), na localidade. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) recebeu informações de que o suspeito - ligado à facção criminosa Comando Vermelho - estaria embalando drogas em uma casa na Rua F, no Santa Maria II.

Chegando ao local informado, a guarnição informou o teor da denúncia e o suspeito permitiu a entrada dos PMs na casa. Em uma busca no imóvel os policiais encontraram 385 pinos de cocaína; 500 pinos vazios; um celular; um pote de fermento químico em pó; 200 embalagens de sacolé vazias; um grampeador; uma balança de precisão; uma tesoura; um pote; 721 etiquetas com a inscrição “CPX CV Pó de R$20 Red Bull Energy pó“.

A Polícia Militar destacou que a localidade vem sendo aterrorizada pelo tráfico de drogas, com ameaças aos moradores e empresas de internet que atuam na região, que chegaram ao ponto de ter um veículo incendiado em abril deste ano. A PM ressaltou também que o suspeito foi apresentado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência, sem ferimentos e algemado, e que toda a ação foi filmada pelas câmeras corporais dos agentes.