Dois grupos de pagode se apresentaram e levaram alegria para o público - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 15/07/2024 17:48

Barra Mansa - Na noite de sábado (13), o Calçadão Dama do Samba, no Centro, recebeu mais uma edição do ‘Samba do Calçadão’, evento que é realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM).

Dois grupos de pagode se apresentaram e levaram alegria para o público. Os shows ficaram por conta dos grupos ‘Kimanero’ e o ‘Partido A Mais’; além deles, houve ainda participações especiais dos cantores Jane da Pit e Anderson do Pan.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a nova realização do evento. “Cada vez mais o samba se consolida no município. O ritmo é uma expressão cultural que caracteriza a força do povo brasileiro, faz parte da tradição do país há décadas e é conhecido mundialmente. Proporcionar festas e shows que alegram nossa população nos deixa contentes enquanto setor cultural que busca fortalecer a identidade popular”, disse.

O samba é um dos principais ritmos musicais do nosso país, tendo surgido no Rio de Janeiro no começo do século XX, nos redutos em que residiam as populações afro-brasileiras. Ele representa a miscigenação entre as músicas africana e europeia nos campos e na cidade.