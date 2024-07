1º Fórum de Defesa do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes foi na sede da OAB-BM - Chico de Assis/CCS PMBM

1º Fórum de Defesa do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes foi na sede da OAB-BMChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 16/07/2024 21:30

Barra Mansa - Na noite de segunda-feira (15), Barra Mansa sediou o 1º Fórum de Defesa do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, promovido pelo Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em parceria com a Prefeitura. O evento aconteceu na sede da OAB-BM, no Centro, e contou com a participação da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima.

Também marcaram presença a diretora do Sest Senat, Beatriz Vieira; a advogada Carolina Mayrink – que é presidente da Comissão ‘OAB vai à Escola’ o coordenador de Promoção Social do Sest Senat, Luis Renan Bosoroy; a vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, Regina Dornas Messias e a gerente pedagógica da Secretaria de Educação, Ionara Higino Muniz.

Além deles, ainda compareceram a advogada e presidente da Comissão da OAB no ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, Thaís Mota Ferreira; a conselheira tutelar do município, Carina Almeida; a coordenadora do CRAS do bairro Vila Coringa, Adriana Gomes da Silva Coelho, que representou a Proteção Básica da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; a diretora geral do Hospital da Mulher, Priscila Miguel dos Santos Dotta; além de membros da Patrulha Escolar, do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Sindpass, do Conselho da Mulher e da Assessoria de Infância da Secretaria de Educação.

Na ocasião, Fátima destacou que debater e alinhar pautas referentes à proteção e preservação dos direitos de crianças e adolescentes é extremamente importante e necessário. “Como poder público é importante continuar com nossos serviços e ações voltadas para a escuta e o conhecimento da realidade de nossas crianças e adolescentes nas escolas. Quero agradecer aos organizadores, que estão de parabéns com a realização deste fórum. Ficamos muito contentes em participar”, ressaltou.

Luís Renan Bosoroy, que é coordenador de Promoção Social do Sest Senat, falou do saldo positivo obtido com o evento. “A equipe do Sest fica muito feliz com o retorno positivo desse encontro que reuniu autoridades, instituições e empresas. Foi uma noite muito proveitosa onde pudemos trocar ideias e, principalmente, aumentar a rede de proteção às nossas crianças e adolescentes”, disse.