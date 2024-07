Doença é transmitida por meio de um inseto vetor conhecido como 'mosquito-palha' - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 17/07/2024 19:10

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), orienta a população acerca da importância da prevenção da Leishmaniose Visceral (LV), uma doença infecciosa sistêmica transmitida ao homem pela picada de um inseto denominado flebotomíneo, conhecido como ‘mosquito-palha’. A transmissão acontece quando as fêmeas picam cães e outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo o protozoário ‘Leishmania chagasi’.

Os principais sintomas em humanos incluem: febre de longa duração, perda de peso, aumento do fígado e baço, redução da força muscular, além de anemia e fraqueza. No caso dos cães, costuma ocorrer emagrecimento, perda de apetite, crescimento das unhas, fraqueza, queda de pelos, infecção de pele e lesões, incluindo nos olhos, pele e orelhas.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, explicou que é fundamental procurar um médico assim que surgirem os primeiros sintomas, pois se não for tratada adequadamente a doença pode ser fatal. “O tratamento para as pessoas está disponível através do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita. Já no caso dos cães, é importante que ele seja acompanhado por um profissional veterinário. O tratamento para o animal impede a progressão da doença e diminui a carga do parasita”, afirmou.

Confira abaixo as principais formas de evitar a Leishmaniose Visceral:

- Mantenha os quintais livres de matéria orgânica como folhas, fezes de animais, restos de comida, pois é nesse material acumulado que as fêmeas do inseto põem seus ovos;

- Realize a poda de árvores regularmente, mantendo o ambiente com maior luminosidade;

- Use coleiras repelentes ou inseticidas em cães para reduzir a exposição aos insetos vetores;

- Mantenha os cães dentro de casa durante os horários de maior atividade dos vetores;

- Utilize produtos antiparasitários recomendados por um médico-veterinário para os cães.

Para mais informações, a Vigilância em Saúde Ambiental disponibiliza o telefone: (24) 3512-0722.