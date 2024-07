Além da construção do mirante, cruzeiro que existe no local passará por uma revitalização - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 17/07/2024 18:58

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), está realizando obras que vão transformar a região do Morro do Cruzeiro. Em uma área de encosta será construído um mirante, que servirá como espaço de lazer e convivência para os moradores, permitindo que eles usufruam de uma vista ampla para o Centro da cidade. Além disso, um símbolo do local – o cruzeiro – passará por uma revitalização.

O secretário de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho, detalhou os serviços que estão sendo realizados. “Estamos atualmente com o processo de concretagem e contenção da encosta, para que toda a estrutura posterior seja feita e mantida em segurança. Em breve estaremos finalizando o trabalho e entregando mais essa obra que é tão sonhada pela população do bairro e região”, disse o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable esteve presente no local e destacou as melhorias que o local vai receber. “Neste lugar tínhamos um cruzeiro que há muito tempo merecia uma reforma. Agora nós estamos providenciando para que tenhamos aqui o maior e mais belo cruzeiro da região. Os moradores ainda ganharão um mirante com uma bela vista da nossa cidade. Estamos cumprindo um compromisso que assumimos”, disse Drable.