Estrutura se encontra na fase de restauração e fortalecimento dos pilaresFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 18/07/2024 23:50

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable – juntamente do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o analista em infraestrutura de transportes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Fábio Moulin Rocha, e o vereador Luiz Furlani – visitou esta semana a obra do viaduto do bairro Barbará. Os serviços, que são de responsabilidade do Dnit, retornaram após um período de análise e readequação para que siga acontecendo com segurança.

Atualmente a estrutura se encontra na fase de restauração e fortalecimento dos pilares. A conclusão da obra do viaduto é um importante passo dentro do projeto do Pátio de Manobras, que vai ressignificar a mobilidade urbana no município.

Drable ressaltou a importância de o trabalho ser realizado com toda a responsabilidade em sua retomada. "Estamos fiscalizando mais uma vez o avanço da execução das obras do viaduto do Barbará. Havia acontecido o rompimento dos pilares, que eram parte de uma obra feita há muito tempo. O projeto tinha erro e isso está sendo corrigido. Um novo projeto foi feito de modo que garanta um viaduto adequado e com segurança para o futuro”, afirmou.

O prefeito ainda deu mais detalhes sobre essa etapa do trabalho. “Está sendo feito um novo radier (fundação superficial que tem como objetivo transmitir as cargas da estrutura final para o solo) e são tomadas as devidas precauções para que a obra seja executada com toda segurança pela equipe do Dnit, que é representada aqui pelo Fábio. A previsão é que o viaduto fique pronto de outubro para novembro. Nossa maior preocupação é que não se cometa o mesmo erro na execução e que não haja problemas futuramente”, enfatizou Drable.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, também pontuou como é extremamente necessário um trabalho minucioso e cauteloso para a conclusão das obras. “É fundamental para nossa cidade que esse viaduto seja entregue, mas respeitando as normas e de forma segura. Estamos caminhando para finalizar esse importante projeto, que está sendo acompanhado de perto pelo prefeito Rodrigo Drable e a equipe do Planejamento Urbano. Em breve o viaduto do Barbará será finalmente uma realidade para os moradores de Barra Mansa”, disse Santos.