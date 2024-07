No mês passado foram emitidas cerca de 43 mil contas e 25% dos clientes optaram pelo pagamento via Pix - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 19/07/2024 18:31

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), vem destacando a importância e os benefícios do pagamento das contas de esgoto e água via Pix. O serviço foi implantado em abril do ano passado e foi bem recebido pela população, que valoriza a praticidade e eficiência. No mês passado foram emitidas cerca de 43 mil contas e 25% dos clientes optaram pelo pagamento via Pix.

Para realizar a ação, basta apontar a câmera do celular para o código QR presente na conta de água. Após a confirmação, é importante deixar salvo o comprovante. O pagamento pode ser feito por qualquer pessoa que tenha conta em instituição bancária, inclusive bancos digitais.

O diretor executivo do Saae, José Geraldo dos Santos, o Zeca, reforçou os benefícios sobre essa forma de pagamento. “O uso dessa ferramenta é mais vantajoso e prático aos clientes. Basta ter no seu celular o aplicativo do banco, apontar sua câmera e finalizar o pagamento, independente de convênio da instituição bancária junto ao Saae. Lembrando que toda economia gerada aos cofres pode representar investimentos ao município”, comentou.

A moradora do bairro Ano Bom, Leni Ramos, ressaltou a agilidade da quitação dos débitos. “Este novo método é muito rápido e prático, sendo possível realizá-lo de casa, em qualquer dia e qualquer horário, além de gerar o comprovante na hora como prova de pagamento”, disse. Para mais informações, basta entrar em contato com o Saae-BM através do telefone: (24) 3512-4333.