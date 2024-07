Espetáculo 'Rapunzel', faz parte do programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal - Chico de Assis/CCS PMBM

Espetáculo 'Rapunzel', faz parte do programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittalChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 22/07/2024 15:44

Barra Mansa - A diversão e a magia do teatro continuam encantando diferentes gerações em Barra Mansa. Na manhã deste domingo (21), a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM), apoiou a apresentação do espetáculo musical 'Rapunzel', que faz parte do programa Diversão em Cena, desenvolvido pela Fundação ArcelorMittal. A encenação, que narrou a vida e a história da princesa Rapunzel, aconteceu no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy e do Jardim da Preguiça, no Centro.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a importância do evento. “A ocupação do Corredor Cultural com uma programação gratuita é um compromisso das políticas públicas de cultura no município. Nós nos sentimos realizados em trazer esses espetáculos de qualidade e de alto padrão para a nossa população”, disse Bravo.

Bravo ainda afirmou que a próxima apresentação será no dia 18 de agosto e ressaltou que o Diversão em Cena é um programa regular, contínuo e já é o quarto ano que Barra Mansa recepciona o projeto, com essa programação mensal. “Vale destacar que a ArcelorMittal é uma empresa da cidade e se relaciona para muito além da realização desse projeto. Ela também contribui para o fundo municipal da criança e do adolescente e outros projetos de impacto sociocultural na nossa cidade. Nós precisamos reconhecer e agradecer essa empresa que tem uma relação positiva com o desenvolvimento e com o bem-estar dos moradores de Barra Mansa”, frisou.

O programa Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país. A iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou três mil espetáculos pelo país e alcançou um público de mais de um milhão de pessoas, além de estar presente em mais de 60 municípios.