Exposição recebe pela primeira vez o Circuito Megaleite Etapa Sul/Sudeste - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/07/2024 16:52

Barra Mansa - A Expo Girolando de 2024 foi aberta oficialmente em Barra Mansa na noite de quinta-feira (25), no Parque da Cidade, no Centro. A exposição deste ano é a segunda maior do segmento no país, recebendo pela primeira vez o Circuito Megaleite Etapa Sul/Sudeste. O evento é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural de Barra Mansa e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, contribuindo para fomentar o mercado produtor de laticínios, além de movimentar a economia rural. A Expo Girolando seguirá até este sábado (27) com várias atrações, entre elas: torneio leiteiro, ordenhas, jornada técnica, entre outras.

Na abertura estiveram presentes diversas autoridades, como o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable; o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Domício Silva; o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Rodolfo Tavares; o presidente do Sindicato Rural de Barra Mansa, Adilson Rezende; o presidente da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa, Cláudio Meirelles; e o secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Bruno Meirelles, além de demais secretários municipais e vereadores.

O prefeito Rodrigo Drable, parabenizou o empenho e a dedicação dos trabalhadores do setor e recordou investimentos importantes que foram implantados no município.

“Cumprimento todos os produtores que estão presentes e nos dão a honra de fazer com que Barra Mansa receba o maior evento no estado do Rio de Janeiro. Um dos segmentos mais importantes que temos que valorizar e reconhecer a sua importância enquanto geradora de emprego é o meio rural. Barra Mansa é uma cidade que vive o agro, porém, não o valorizava do jeito que tem que ser feito. Neste ano nós já entregamos duas patrulhas rurais que estão à disposição para os produtores utilizarem”, ressaltou o prefeito, que concluiu reforçando sobre a importância de realizar sonhos e trabalhar para que eles aconteçam.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, detalhou mais sobre o objetivo do evento. “A Girolando visa premiar aqueles animais de destaque por meio da avaliação de seu tamanho e capacidade de produção. Eu sempre digo que vaca não dá leite, ela produz leite. Além disso, também tem aspectos estéticos que avaliam a beleza do animal, seu porte e sua feição”, disse.

O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Domício Silva, fez o agradecimento em nome da entidade pela realização do evento. “Não tenho dúvida que a exposição será um sucesso neste ano, principalmente porque trazemos para Barra Mansa uma etapa do circuito Megaleite, que para quem não conhece é a maior exposição de gado de leite da América Latina. Parabenizo o secretário Bruno e o prefeito Rodrigo por sua sensibilidade”, frisou Domicio.