Ação nesta terça-feira (30) será no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Floriano - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/07/2024 17:33

Barra Mansa - Na próxima terça-feira (30), a Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social e em parceria com o Sest/Senat, irá finalizar o mês com a 'Mobilização Nacional do Dia do Motorista’, em alusão ao Dia do Motorista (comemorado em 25 de julho). A ação vai acontecer no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Floriano, contando com atividades de conscientização e saúde.

A Secretaria de Assistência Social fará um trabalho de sensibilização sobre o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme a programação de Proteção do Sest/Senat. Já a Secretaria de Saúde vai realizar exames de glicose, aferição de pressão, vacinação e orientações de saúde.

SERVIÇO:

Mobilização Nacional do Dia do Motorista

Data: Terça-feira (30)

Horário: 9h às 13h

Local: Posto da PRF – Rodovia Presidente Dutra - Km 293, Floriano