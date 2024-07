Exposição tem como objetivo fomentar a produção de leite e apresentar os benefícios da atividade - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 28/07/2024 18:19

Barra Mansa - A Expo Girolando foi encerrada na noite de sábado (27), no Parque da Cidade, em Barra Mansa. Mesmo sendo um evento técnico, a entrada foi gratuita e movimentou a cidade, com grande presença de pecuaristas, lideranças rurais, autoridades, população e os principais destaques do setor leiteiro.

A exposição, que tem como objetivo fomentar a produção de leite e apresentar os benefícios da atividade, recebeu pela primeira vez o Circuito Megaleite, edição 2024/2025 - Etapa Sul/Sudeste. O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, que também é produtor rural, fez um balanço do evento e comemorou o fato de ter sido premiado com uma de suas vacas.

“Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable e a toda a equipe pelo apoio. Mais uma vez os resultados foram muito positivos, com feedbacks excelentes dos expositores e patrocinadores. Além da exposição do gado girolando, nós tivemos aqui a realização de grandes negócios, jornada técnica e ainda recebemos, pela primeira vez, uma etapa da do Circuito Megaleite. Terminamos o evento com a sensação de dever cumprido e esperando que na próxima edição possamos superar esta e na expectativa de contarmos com outras raças leiteiras”, informou.

Bruno aproveitou também para fazer um relato especial. “Essa foi uma noite de grandes emoções. Agradeço a Deus e a minha família por tudo. A vaca que obteve a premiação foi amansada pela minha filha, que não está mais entre nós, então é um animal que cuidamos com muito carinho e é muito gratificante essa vitória”, comemorou o secretário.

O presidente do Sindicato Rural, Adilson Rezende, destacou as realizações obtidas com o evento.

“É extraordinário poder ter um evento desta magnitude e qualidade em Barra Mansa. Em conversa com criadores de todo o Brasil, foi unânime que este é um dos melhores eventos do país em termos de organização, estrutura e qualidade. Nós recebemos os melhores animais, campeões em nível nacional, e as mais importantes referências em genética. Nós tivemos aqui a demonstração dos próximos cinco ou 10 anos da origem genética da raça girolando. É um orgulho fazer parte disso, Barra Mansa está com muita força no cenário do agronegócio do Brasil”, contou Adilson, ressaltando que as redes sociais transmitiram todo o evento, com menções e marcações em todos os estados, ultrapassando 10 mil visualizações.

O produtor rural e diretor comercial da Cooperativa Barra Mansa, Nilson Moreira Campos Donizete, elogiou toda a qualidade e estrutura do evento. “Nossa avaliação é a melhor possível. Esta edição conseguiu superar a do ano passado, um sucesso. O grande legado foi o melhoramento genético e a conscientização dos nossos produtores de que, se não tivermos investimentos em genética e em qualidade, nós vamos ficar para trás e este evento nos mostrou o caminho. Quero parabenizar o prefeito Rodrigo Drable e toda a organização pela excelência apresentada aqui em Barra Mansa”, afirmou o diretor.

A Expo Girolando é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa e do Sindicato Rural, com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando.

Principais premiações:

- Campeã Vaca Adulta 1/2 – Leocadia Dundee JV Nóbrega

Expositor: Jandira Alves De Souza

- Reservada Campeã Vaca Adulta 1/2 – Dael Airlift

Expositor: Fernando Gonçalves FGS

- Campeão Vaca Adulta 3/4 – Mila Toystory JV Nóbrega

Expositor: Jandira Alves De Souza

- Campeã Vaca Jovem 5/8 – Yeda Einstein

Expositor: Fernando Gonçalves FGS

- Campeã Vaca Jovem 1/2 – Maria Altagopro

Expositor: Girolando Cafarnaum

- Campeã Geral Vaca Jovem: Yeda Einstein

- Campeã Geral Vaca Adulta: Leocadia Dundee JVNóbrega

- Grande Campeã Absoluta Por Produção: Leocádia Dundee JV Nóbrega