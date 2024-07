Evento proporcionou troca de experiências entre profissionais da área - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 28/07/2024 18:07

Barra Mansa - Durante sexta-feira e sábado (26 e 27), Barra Mansa sediou o 4° Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho e o 1º Campeonato K9 de Cães de Polícia. Promovidos pelas secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Escola de Adestramento de Cães da cidade, os eventos aconteceram no Parque Natural Municipal de Saudade e tiveram o objetivo de proporcionar a troca de conhecimento entre profissionais da área e estimular o uso de cães para auxiliar nas ações das forças de segurança.

De acordo com a organização, 70 pessoas participaram dos eventos, entre elas integrantes das Guardas Municipais de Barra Mansa e das cidades do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Mangaratiba; membros da Polícia Penal do Rio de Janeiro e de Roraima; policiais militares do Rio e de São Paulo; Polícia Civil/RJ; Polícia Rodoviária Federal e Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

O inspetor da Guarda Municipal de Barra Mansa, Glécio Fabiano de Moura, disse que a ideia do encontro foi reunir e difundir diferentes conhecimentos e formas de atuação e trabalho.

“Foram dois dias bem produtivos. Tivemos aqui profissionais de excelência na área de segurança pública e da cinotecnia – que é o conjunto de conhecimentos e técnicas relacionados à reprodução selecionada, manejo e treinamento de cães para trabalhos específicos civis ou militares – que compartilharam informações, agregando fundamentos para todos os agentes que participaram. Tivemos a presença de cães de diversas raças, como por exemplo o Pastor Belga Malinois, que é a mais requisitada no mundo quando o assunto é o trabalho das forças de segurança, pois são animais versáteis e de alta performance”, disse Moura.