Solenidade ?Salve Mestre, Salve Capoeira? será a partir das 9h no Corredor Cultural - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 29/07/2024 20:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai realizar, neste domingo (4), uma homenagem para mestres de capoeira do município. A solenidade terá como tema ‘Salve Mestre, Salve Capoeira’ e ocorrerá a partir das 9h no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, localizado no Centro. A entrada será aberta ao público.

Na cerimônia serão entregues certificados de 4º grau de mestre e roda de capoeira para os homenageados. Ao todo serão cinco mestres participando da solenidade, sendo três de Barra Mansa. Os demais são das cidades de Resende e Joinville (Santa Catarina). Todos os cinco foram formados pelo saudoso mestre Boa Viagem, em Resende, no ano de 1990. Em 2024 eles completaram 34 anos de exercício aplicando seus ensinamentos para os alunos.

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, música, cultura popular, artes marciais e brincadeiras, em que são utilizados os pés e as mãos nos movimentos ginásticos e acrobáticos, acompanhados de músicas típicas.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou sobre a importância da realização da solenidade que vai acontecer no próximo domingo. “A capoeira faz parte da nossa cultura e poder homenagear esses mestres que estão há tanto tempo transmitindo seus ensinamentos para as gerações mais novas é de grande valor para o nosso município”, ressaltou Bravo.