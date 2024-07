Obra é uma parceria da prefeitura de Barra Mansa com o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/07/2024 17:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, segue realizando as obras de pavimentação da Avenida Homero Leite, no bairro Saudade. A via recebe alto fluxo de veículos e liga o Centro da cidade ao bairro Saudade, além de seguir para Vila Maria, Vila Nova e a região do bairro Vista Alegre.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, os trabalhos estão entrando na última fase. “Grande parte da obra já foi realizada. Nesta terça-feira (30), as equipes estão atuando no trecho próximo ao antigo Estádio do Siderantim, seguindo para o ponto final do bairro”, disse Eros.

Ainda segundo o secretário, nos próximos dias a equipe de pintura entrará para concluir os serviços. “Nossa expectativa é que até o final desta semana o asfaltamento seja concluído e, logo após o período de secagem, serão realizados os trabalhos de sinalização da via, incluindo a demarcação da ciclofaixa”, detalhou.