Campanha tem objetivo de mobilizar população para proteção, apoio e incentivo ao aleitamento materno exclusivoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 31/07/2024 17:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está intensificando neste mês as ações de conscientização em alusão ao Agosto Dourado. A campanha foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e tem o objetivo de mobilizar a população para a proteção, apoio e incentivo ao aleitamento materno exclusivo, além de informar a sociedade sobre os benefícios do leite materno, alimento considerado ouro pela OMS. O Brasil instituiu agosto como o mês do aleitamento materno no ano de 2017.

A enfermeira e gerente do PSF (Programa Saúde da Família) do bairro Jardim Primavera, Natália Gavião Silva, destacou que a equipe trabalha o aleitamento materno exclusivo durante o ano inteiro através dos pré-natais e das consultas de puericultura.

“Temos os nossos grupos de gestantes e orientamos sobre a importância do aleitamento materno e os benefícios que ele traz tanto para a mãe quanto para a criança e sua família. Para as mães e gestantes, abordamos questões acerca de perda de peso, custo-benefício e o quanto o aleitamento é prático, por ser gratuito e proporcionar segurança alimentar a seus filhos desde o início da vida. Já com relação ao bebê, nós enfatizamos que a amamentação é a primeira vacina que transmite anticorpos da mãe para a criança, prevenindo várias doenças respiratórias, gastrointestinais e infecções, além de contribuir na prevenção da obesidade e diabetes”, explicou a enfermeira.

Natália ainda frisou que a amamentação ajuda no fortalecimento da musculatura facial, na formação da dentição, na fala da criança e na parte cognitiva. “Falamos muito sobre o vínculo que a amamentação cria entre as pessoas do ambiente familiar. Todas as equipes em Barra Mansa são preparadas para ajudar a construir esse elo entre a mamãe e o bebê”, comentou.

A mãe presente na unidade, Naira Tatiane da Silva Rosa, de 22 anos, moradora do bairro Jardim Primavera, contou como foi a sua experiência. “No início do meu processo de amamentação foi difícil, porque meu filho não conseguia pegar e puxar. Então, o suporte, o auxílio e as orientações da enfermeira Natália foram fundamentais para melhorar essa fase com o meu bebê. Acho que a campanha é essencial para que mais mães possam compreender a importância do aleitamento materno exclusivo, especialmente durante os seis primeiros meses de vida”, relatou. Para outras informações, o telefone da Secretaria de Saúde (SMS) é o: (24) 3512-0677.