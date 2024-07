Celebrações contaram com café da manhã e almoço especial, com temática de festa junina, além de música ao vivo - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 31/07/2024 17:13

Barra Mansa - Nesta quarta-feira (31), o Abrigo Municipal Mário Antônio de Carvalho Pinguilim, localizado no bairro Siderlândia, comemorou três anos de existência. As celebrações contaram com café da manhã e almoço especial com temática de festa junina, além de música ao vivo. Participaram dos festejos funcionários e pessoas assistidas pelo abrigo.

Inaugurado no ano de 2021, o equipamento é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). Atualmente, a pasta oferece dois tipos de atendimento no Abrigo Municipal: o permanente, onde o usuário pode ficar 24 horas, e o de inverno, onde é realizada apenas a pernoite. O abrigo conta com 15 pessoas assistidas, tendo capacidade para 22 abrigados.

O coordenador da unidade, Gilmar Silva, expressou sua emoção na comemoração do aniversário do Abrigo Municipal. “Para nós é muito gratificante estar comemorando mais um ano de existência desse equipamento. Além de ser um aprendizado para nós que somos funcionários, é um motivo de comemorar porque muitas vidas foram restauradas”, declarou Gilmar.

Titular da Secretaria de Assistência Social, Fanuel Fernando, ressaltou a importância do Abrigo para o município. “Graças a essa unidade nós conseguimos recuperar muitas vidas durante esses três anos de funcionamento. Aproveito a ocasião para agradecer ao prefeito Rodrigo Drable por ter criado o abrigo e por sempre estar buscando ajudar cada morador de nosso município”, contou Fanuel.