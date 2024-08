Levantamento revela que mão de obra não qualificada é um dos principais desafios para o mercado - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 01/08/2024 16:55

Barra Mansa - A Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, preocupada com os rumos da qualificação profissional dos moradores da cidade, se reuniu na tarde desta quarta-feira (31) com o reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, e o empresário do setor contábil André Reis, em busca de soluções para o avanço da escassez de mão de obra. De acordo com os dados da Sondagem Indústria da Construção, divulgados na última segunda-feira (29), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a falta ou o alto custo da mão de obra não qualificada foi lembrado como segundo maior problema para o segmento, pelos próprios empresários. O levantamento revela que 24,7% dos participantes da pesquisa afirmaram que a mão de obra não qualificada é um dos principais desafios para o setor.

De acordo com o diretor de administração e finanças da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Luiz Batista, promover a geração de empregos passa pela qualificação profissional. “Nós estamos reunidos em busca de soluções para suprir a carência do mercado. Não adianta trazer empresas para a cidade e para a região se não temos mão de obra qualificada. Temos que nos organizar e nos preparar para poder atender essa demanda”, disse.

O presidente da companhia, Bruno Paciello, ressaltou a importância de parcerias para a encontrar soluções para suprir as necessidades do mercado de trabalho. “A expectativa para os próximos meses, com relação à geração de empregos na cidade, é muito favorável. A área industrial de Barra Mansa, localizada às margens da Via Dutra, é promissora e com perspectiva de anúncios importantes em breve. Porém, a cidade precisa estar preparada para atender à demanda, que será grande, com mão de obra qualificada. A união de forças, principalmente com a área de educação profissional, é essencial”, destacou Paciello.