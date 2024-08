Convenção do PL de Barra Mansa oficializou Luiz Furlani como candidato a prefeito e Luciana Alves (MDB) como vice - Felipe Vieira/Divulgação

Convenção do PL de Barra Mansa oficializou Luiz Furlani como candidato a prefeito e Luciana Alves (MDB) como viceFelipe Vieira/Divulgação

Publicado 02/08/2024 11:59

Barra Mansa - A convenção do Partido Liberal (PL) de Barra Mansa, realizada na noite desta quinta-feira (1o) no Clube Municipal, oficializou o nome de Luiz Furlani como candidato a prefeito de Barra Mansa e o de Luciana Alves (MDB) como vice. O evento reuniu cerca de 5 mil pessoas, de acordo com os organizadores. A coligação “Minha Cidade no Caminho Certo” reúne o PL, Progressistas, MDB, Podemos, Republicanos, Solidariedade e Agir.

O evento contou com a participação do atual chefe do Executivo, Rodrigo Drable, e de lideranças políticas da cidade, região e estado. O governador Cláudio Castro enviou uma mensagem declarando apoio a Furlani, que após 10 anos de caminhada política se diz preparado para concorrer ao cargo no dia 6 de outubro. “Me preparei para esse momento. Me sinto capacitado para entregar as melhorias que essa cidade tanto sonhou. Minha responsabilidade será maior, pois, se eleito, receberei uma Barra Mansa equilibrada, diferente da realidade que vivíamos em 2017. Mas vou querer mais no esporte, na saúde e na educação, pois gosto de gente e de caminhar com o povo”, destacou Furlani, lembrando que não havia lugar melhor para a convenção do PL do que o ginásio do Municipal, onde passou a maior parte da vida e se tornou dez vezes campeão de futsal.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a trajetória de quase oito anos de governo, que classificou como “os mais intensos da vida”. “Foi uma honra ser prefeito de Barra Mansa. Errei, mas trabalhei demais, pois os desafios eram muito grandes. Hoje estou aqui com o sentimento de pai para filho, apoiando o nome de Furlani. Sei que ele é o cara mais preparado para concorrer ao cargo de prefeito nessa cidade”, destacou Drable, agradecendo a família e tantas pessoas que o ajudaram a colecionar conquistas para a cidade, entre elas a reabertura da UPA, do Restaurante do Povo, do equilíbrio nas contas públicas, do tão sonhado Pátio de Manobras, da aquisição de câmeras de segurança com reconhecimento facial para a segurança pública e da Barragem do Rio Barra Mansa.

Em vídeo enviado para os presentes na convenção, o governador Cláudio Castro destacou a importância da cidade continuar com os avanços significativos. “Eu acredito muito na força do trabalho e de quem já fez e de quem está fazendo. Tem gente que conta história e tem gente que realmente faz. Acompanhei o meu amigo prefeito Rodrigo Drable desde quando era vereador. Agora, estou com o Furlani e não abro. Barra Mansa vai continuar no rumo do sucesso e desenvolvimento”, declarou o governador.

O deputado estadual Munir Neto declarou que ele e seu irmão Neto, prefeito de Volta Redonda, apoiam a candidatura de Furlani. “É uma alegria ver o quanto Barra Mansa avançou nos últimos oito anos. Só o Furlani é capaz de continuar no caminho certo e melhorar ainda mais a vida da população. Hoje trago aqui um recado meu e de meu irmão: vamos caminhar juntos com o Furlani”.

Também estiveram presentes na convenção declarando aprovação à candidatura: a vice-prefeita Fátima Lima, o deputado federal Áureo Ribeiro, o deputado federal General Eduardo Pazuello, o deputado estadual Gustavo Tutuca, o prefeito de Quatis Aluísio d’Elias, vereadores, presidentes das legendas coligadas ao PL, entre outras lideranças.