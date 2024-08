Prefeitura inicia convocação dos aprovados em concursos públicos e processo seletivo realizados em 2024 - Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Prefeitura inicia convocação dos aprovados em concursos públicos e processo seletivo realizados em 2024Chico de Assis/Arquivo CCS PMBM

Publicado 01/08/2024 17:46

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (2), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Modernização do Serviço Público, irá iniciar a convocação dos candidatos aprovados em dois concursos públicos e um processo seletivo, todos realizados em 2024.

As informações referentes à convocação dos classificados nos certames serão publicadas no Diário Oficial e disponibilizadas no Portal da Transparência do município (https://barramansa.rj.gov.br/concursos-e-seletivos/) e no site da banca Novo Rumo (https://www.nossorumo.org.br/), além de enviadas por e-mail.

Nesta etapa serão convocados todos os candidatos dos editais 003 (Agente de Apoio à Educação) e 004 – processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). Com relação ao edital 001, que ofereceu mais de 1.300 vagas, será a vez dos aprovados nas seguintes áreas: Saúde, Educação, Procuradoria, Finanças e Administração. O edital tem prazo de dois anos, sendo prorrogável por mais dois. Já o edital 002, que é referente ao cargo de guarda municipal, está em andamento conforme o cronograma disponibilizado no site da banca.

De acordo com o secretário de Administração de Barra Mansa, Gabriel Ramos Resende, os detalhes sobre os próximos passos serão informados por meio desta convocação. “Todos os prazos estão sendo cumpridos e, em breve, muitos profissionais, que se esforçaram para obter a aprovação, serão integrados ao quadro da Prefeitura. Além dessa primeira convocação, haverá outra até o final do ano”, informou Gabriel.