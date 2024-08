Drable e Fátima entregaram à comunidade a reforma e ampliação da E. M. Carlos Augusto Haasis - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 02/08/2024 21:05

Barra Mansa - No início da noite desta sexta-feira (2), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable e a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Fátima Lima, entregaram à comunidade a obra de reforma geral e ampliação da Escola Municipal Carlos Augusto Haasis, no bairro Boa Vista I. A unidade escolar recebeu diversas intervenções ao longo dos últimos meses, incluindo novo pátio, telhado, piso e mobiliário, além de climatização e construção de um auditório e um laboratório de informática. A solenidade contou com a presença de secretários municipais, servidores e moradores da localidade.

Conforme explicou o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, todas as instalações da escola estão dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “Nós estamos entregando uma escola com total acessibilidade, com pisos táteis, rampas de acesso, banheiros adaptados e pátio coberto. Além disso, nossa equipe instalou novas portas, janelas e ladrilhos, que facilitarão a manutenção da unidade. Enfim, é uma unidade totalmente nova”, afirmou o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable, que é neto do fundador da escola, ressaltou que, assim como em todas as obras em unidades escolares durante sua gestão, o trabalho inclui um grande planejamento e uma execução meticulosa, de forma a garantir a melhor estrutura para o dia a dia dos estudantes e profissionais da educação.

“Sempre tivemos a preocupação de que os equipamentos públicos tenham as características de qualquer equipamento particular. Vocês podem perceber que as paredes possuem um revestimento que garante que não acumule tanta sujeira e as crianças possam conviver em um ambiente limpo. Todas as salas, o pátio coberto, o refeitório, tudo está reformado. As equipes da Educação, do Planejamento Urbano e da Manutenção Urbana se preocupam em fazer o melhor possível. Esta escola é um exemplo disso. E preciso também compartilhar neste momento uma homenagem a uma pessoa que não está mais entre nós e que foi a primeira a pedir a reforma desta escola, que é o ex-vereador Zé Abel”, disse o chefe do Executivo.

A diretora da Escola Municipal Carlos Augusto Haasis, Cátia Pinto de Aquino, falou de sua emoção em ver o novo equipamento totalmente revitalizado e entregue neste momento de celebração. “É um marco significativo na história da escola, porque durante anos sonhamos com este momento. Agradecemos a todos que contribuíram para tornar esse projeto uma realidade, especialmente o nosso prefeito Rodrigo Drable, a nossa vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, e toda a equipe da SME. Minha gratidão também ao diretor do Colégio Estadual Boa Vista, Leandro dos Santos Silva, que nos acolheu na unidade durante o período de reforma. Os nossos alunos são o coração pulsante desta escola e queremos que este ambiente seja um lugar onde cada um se sinta valorizado. Este é apenas o começo de uma nova era para nossa escola”, apontou a diretora.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, também fez questão de demonstrar sua gratidão a todos os envolvidos no processo de transformação da escola do bairro Boa Vista I.

“Cumprimento as equipes das secretarias de Educação, Manutenção Urbana e Planejamento Urbano e do Saae, porque para entregarmos uma obra como esta é necessário que muitas mãos estejam unidas. Quero agradecer aos professores e diretores aqui presentes, especialmente a diretora Cátia e sua equipe. E muito obrigada aos pais e à comunidade por confiarem em nós. Fazemos o melhor para atender seus filhos. Nosso prefeito Rodrigo Drable é um homem que realmente valoriza a educação, não só cuidando da infraestrutura, mas também de quem trabalha na educação. Tudo o que fazemos é para Barra Mansa continuar avançando. Cuidem bastante desta escola e que ela continue transformando a vida de muitas pessoas”, disse Fátima.