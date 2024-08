Durante o encontro foram apresentadas propostas para o comércio e fortalecimento das entidades do setor - Divulgação

Publicado 05/08/2024 16:38

Barra Mansa - O pré-candidato à vice-prefeito de Barra Mansa pelo União Brasil e ex-presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Léo da Joalheria, se reuniu com o diretor do Sindicato dos Comerciários, Robson Júnior, e o advogado da entidade, Douglas Lemos. Durante o encontro foram apresentadas propostas de esforços para promover a harmonia no comércio local e fortalecer as instituições que representam tanto os comerciantes quanto os comerciários.

De acordo com Léo as tratativas apresentadas na reunião integram o Plano de Governo da chapa do União Brasil, que tem Marcelo Cabeleireiro como pré-candidato a prefeito. “Queremos estabelecer parcerias estratégicas para solucionar problemas que afligem a categoria e afetam o comércio local. “Vamos buscar uma politica de equiparação salarial dos comerciários com as cidades vizinhas, a melhoria no transporte público, que é utilizado por grande parte dos trabalhadores, a qualificação dos comerciários, com programas e treinamentos contínuos que aprimorem suas habilidades, tornando-os mais preparados para os desafios do mercado, além do fortalecimento das entidades representativas do comércio - destacou

Léo disse que o objetivo é criar um ambiente de trabalho mais justo e colaborativo, onde comerciantes e comerciários possam prosperar juntos. “A união de forças com o sindicato é fundamental para promovermos um comércio mais harmonioso e fortalecido".

Para os representantes do Sindicato, a parceria trará benefícios significativos, promovendo a valorização dos comerciários e o desenvolvimento sustentável da economia do município. “A iniciativa é muito bem vinda, já que nosso trabalho é buscar maior qualidade e bem-estar no ambiente de trabalho. E, isso inclui a valorização financeira do comerciário, bem como sua capacitação e melhores condições, inclusive de locomoção”, pontuou Robson Júnior.